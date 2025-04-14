В Кремле ответили на вопрос о продлении моратория на удары по энергообъектам

Решение о продлении моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины будет зависеть от президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос, будет ли продлена договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре после ее истечения 16 апреля.

Пресс-секретарь президента России отметил, что украинская сторона «по сути, не соблюдала» мораторий. «Поэтому, конечно, нужно будет эти 30 дней проанализировать. Обменяться, наверное, информацией и соображениями с американцами», – сказал Песков ТАСС. Он добавил, что после этого президент примет решение.

Напомним, в ходе телефонных переговоров 18 марта с американским коллегой Дональдом Трампом Владимир Путин согласился с предложением на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и отдал соответствующий приказ Минобороны РФ. Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает предложение прекратить атаки на энергообъекты.

Москва, по сообщениям российских властей и Минобороны, соблюдает достигнутую договоренность, однако ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на публичные заявления о поддержке моратория.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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