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Понедельник, 14 апреля 2025, 11:15 мск

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ВСУ бросили максимум сил на Красноармейское направление

ВСУ сконцентрировали свои силы на Красноармейском направлении для удержания позиций в этом районе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, российские военные продолжают «отодвигать линию фронта в разных направлениях с разной интенсивностью». «Если мы берем Красноармейское направление, то мы фиксируем там концентрацию в резервах стороны противника», – сказал Пушилин, чьи слова приводит ТАСС. Он отметил, что ВСУ пытаются как можно дольше удержать продвижение российских сил. На Красноармейском направлении бои идут в районе населенных пунктов Лысовка и Шевченко, уточнил глава ДНР в своем тг-канале.

Вместе с тем, как сообщил глава ДНР, российские войска продолжают продвигаться на Южнодонецком направлении в районе населенного пункта Богатырь и на Краснолиманском участке фронта.

На Константиновском направлении, по словам Пушилина, ВС РФ продвинулись широким фронтом западнее Александрополя и Пантелеймоновки.

Кроме того, по его словам, горячая обстановка сохраняется в Часовом Яре, где продолжаются городские бои, и в окрестностях Дзержинска. Ранее Пушилин сообщал, что украинские боевики пытаются контратаковать на этих направлениях и сдержать продвижение российских сил, но несмотря на это бойцы ВС РФ продолжают взламывать оборону противника и идти вперед. Он также отмечал, что российские военные добились наибольших успехов в ДНР на Краснолиманском направлении, где армия РФ продолжает наступление и теснит ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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