Вооруженные силы России добились наибольших успехов в Донецкой народной республике на Краснолиманском направлении, где российские бойцы продолжают наступление и теснят ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что горячими точками остаются Часов Яр и окрестности Дзержинска, где украинские боевики пытаются контратаковать и сдержать продвижение российской армии.

«Краснолиманское направление, где фиксируются наибольшие успехи и наибольшее продвижение. Видим и освобожденные населенные пункты, видим и продвижение, и улучшение позиций наших подразделений», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

В настоящее время, по его словам, тяжелые бои идут за село Богатырь на Великоновоселковском направлении, где ВСУ собрали большие силы и обустроили серьезные укрепления. «При освобождении данного населенного пункта противник окажется в очень затруднительном положении», – отметил глава ДНР.

В то же время, по словам Пушилина, украинские боевики пытаются контратаковать и удерживать российские подразделения в Часовом Яре и в окрестностях Дзержинска.

«Если говорить о горячих точках, то у нас по-прежнему это остаются Часов Яр и Дзержинск, вернее, окрестности Дзержинска, где противник пытается контратаковать и старается удержать продвижение наших подразделений», – приводит слова Пушилина РИА Новости.

По его словам, несмотря на действия ВСУ, российские силы, опираясь на совбожденное село Пантелеймоновка, продолжают продвижение. «В Часовом Яре продолжаются городские бои», – добавил глава ДНР.

Пушилин также отметил, что подразделения ВС России продолжают наступление на Красноармейском и Великоновоселковском направлениях.

Ранее сообщалось, что подразделениям группировки «Восток» удалось прорвать оборону ВСУ на Южнодонецком направлении у границы с Днепропетровской областью.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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