Армия России пробила оборону ВСУ у границы с Днепропетровской областью

Российским бойцам из группировки «Восток» удалось прорвать оборону украинских боевиков на Южнодонецком направлении у границы с Днепропетровской областью. Об этом сообщил командир танкового взвода танковой бригады группировки с позывным Колос в комментарии ТАСС.

По его словам, ВС РФ смогли прорвать оборону, освободив село Веселое. Сейчас российские силы развивают продвижение в направлении села Федоровка в ДНР.

«Прорвали оборону противника и сейчас движемся к населенному пункту Федоровка», – сказал собеседник агентства.

Минобороны России накануне сообщило о взятии под контроль подразделениями группировки войск «Восток» поселка Веселое в ДНР. По данным ведомства, в наступательных действиях участвовали военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады. Штурмовики в ходе зачистки Веселого уничтожили до 100 украинских боевиков, три боевые бронемашины и 8 автомобилей военного назначения.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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