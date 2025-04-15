Более 100 населенных пунктов Херсонской области остались без света из-за обстрела ВСУ

В Херсонской области в результате ночного обстрела ВСУ были повреждены электросети – без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Ремонтные работы запланированы на сегодня», – написал он в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко уточнил, что в Алешкинском округе после удара ВСУ горит электроподстанция «Виноградово». На данный момент без электроснабжения остаются 56 237 человек и девять социально значимых объектов.

Ранее сегодня посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник сообщил в своем тг-канале, что с 18 марта – дня вступления в силу моратория на удары по энергообьектам – украинские вооруженные формирования нанесли 98 ударов по российским энергетическим объектам. За прошедшую неделю ВСУ совершили 38 преднамеренных атак на энергообъекты, добавил он.

Напомним, в ходе телефонных переговоров 18 марта с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин согласился с предложением на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и отдал соответствующий приказ Минобороны РФ. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает предложение прекратить атаки на энергообъекты.

Москва соблюдает достигнутую договоренность, однако ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на публичные заявления о поддержке моратория, заявляли в Минобороны РФ.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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