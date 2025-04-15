ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по российским энергообъектам

Украинские войска за последние сутки шесть раз атаковали объекты энергетики в России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики», – говорится в сообщении.

В Брянской области в результате обстрела отключена комплектная трансформаторная подстанция «Соловьевка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Также из-за повреждений, полученных в результате атаки дрона по комплектной трансформаторной подстанции «Хвощевская», отключилась высоковольтная линия. Без электроснабжения оставались жители Севского района.

В Херсонской области боевой беспилотник атаковал электроподстанцию «Виноградово» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС. В результате повторного удара БПЛА отключился трансформатор, произошел пожар. Без электроснабжения остались около 56 тысяч человек в 108 населенных пунктах области.

В Курской области дроны атаковали газопроводы низкого давления в столице региона. В результате без газоснабжения остались 186 абонентов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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