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Вторник, 15 апреля 2025, 13:34 мск

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Зеленский уволил главу Сумской области

Архив. Фото: официальный сайт президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил с поста возглавляющего Сумскую областную военную администрацию Владимира Артюха. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что решение Зеленского об увольнении Артюха поддержало правительство.

По данным украинского телеканала «Общественное», Артюх вчера в комментарии фактически подтвердил проведение награждения военных в Сумах 13 апреля, однако заявил, что не был инициатором.

13 апреля Армия России нанесла удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по Сумам. Целью атаки стало место проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск». В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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