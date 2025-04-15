Зеленский уволил главу Сумской области

Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил с поста возглавляющего Сумскую областную военную администрацию Владимира Артюха. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что решение Зеленского об увольнении Артюха поддержало правительство.

По данным украинского телеканала «Общественное», Артюх вчера в комментарии фактически подтвердил проведение награждения военных в Сумах 13 апреля, однако заявил, что не был инициатором.

13 апреля Армия России нанесла удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по Сумам. Целью атаки стало место проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск». В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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