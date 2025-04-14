российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 апреля 2025, 16:09 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ ударили «Искандерами» по командованию ВСУ в Сумах

Фото Минобороны РФ

Армия России нанесла ракетный удар по месту сбора командного состава противника в Сумах. В результате были уничтожены свыше 60 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что удар был нанесен двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства.

Целью атаки стало место проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск». В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ.

«Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Армия России наступает на четырех направлениях в зоне СВО / На Курском направлении ВСУ потеряли свыше 230 боевиков / ВС РФ наступают на пяти направлениях в зоне СВО / Российские войска взяли под контроль село Журавка в Сумской области / ВСУ за сутки потеряли свыше 1,2 тыс. боевиков и два десятка броневиков / ВСУ потеряли на Курском направлении более 150 боевиков / Армия России освободила Катериновку в ДНР / Российская армия освободила еще два поселка в зоне спецоперации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,