ВС РФ ударили «Искандерами» по командованию ВСУ в Сумах

Армия России нанесла ракетный удар по месту сбора командного состава противника в Сумах. В результате были уничтожены свыше 60 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что удар был нанесен двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства.

Целью атаки стало место проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск». В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ.

«Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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