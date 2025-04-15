Российские войска расширяют плацдарм под Красноармейском в ДНР

Украинские войска не смогли срезать выступ российских сил к югу от Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР: предпринятая боевиками ВСУ попытка контратаки была успешно отбита. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live». Сейчас, по его словам, ВС РФ расширяют плацдарм в этом районе.

«Не очень, в принципе, хорошее было положение под Красноармейском – Покровском, когда противник пробовал срезать вот этот как бы выступ, такую вот дугу в районе Котлина, Отрадного и Удачного», – рассказал Кимаковский (цитата по ТАСС).

Российским военным удалось остановить силы ВСУ в районе населенного пункта Шевченко, добавил он.

«Сейчас уже идет расширение этого плацдарма, то есть противнику не удалось ничего сделать», – сказал Кимаковский.

По его словам, для контратаки ВСУ собрали на этом направлении значительное количество беспилотников.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ под Красноармейском. По его словам, украинское командование пытается сдержать продвижение российских войск на этом участке фронта.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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