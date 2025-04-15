В Курской области уничтожены до 200 боевиков ВСУ и две установки HIMARS

Группировка войск «Север» в ходе наступления в Курской области поразила формирования восьми бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня Суджанского района. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Под удар российских сил попали танковая, две механизированные, две десантно-штурмовые бригады, две бригады территориальной обороны и штурмовой полк ВСУ.

В то же время авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по личному составу и технике противника в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Рыбица, Запселье, Кияница, Марьино, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки и Яблоновка в Сумской области Украины.

За сутки потери ВСУ составили до 200 боевиков. Уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронемашины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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