ВСУ за сутки шесть раз атаковали энергообъекты России

Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз атаковали объекты энергетики России, сообщает Минобороны РФ. Под удары попала энергетическая инфраструктура в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», – сказано в сообщении.

В Белгородской области в результате обстрела отключилась высоковольтная линия 35 кВ Красная Яруга – Теребрено филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». В результате без электроснабжения оставалось около 17,4 тыс. потребителей в Грайворонском районе. Также из-за атаки БПЛА на трансформатор электроподстанции 110 кВ «Красная Яруга» без света оставалось более 4,6 тысяч потребителей в семи населенных пунктах Краснояружского района.

В Брянской области украинский дрон атаковал электроподстанцию 35 кВ «Андрейковичи», вызвав многочисленные повреждения. Помимо этого, в результате удара БПЛА произошел обрыв проводов, оставив без света бытовых потребителей в населенном пункте Подывотье Севского района.

В Курской области после атаки беспилотника ВСУ из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Камыши – Мурыновка – Кировская.

В Херсонской области БПЛА атаковал Сивашскую ветроэлектростанцию, в результате загорелся трансформатор. Станция была вынуждена снизить рабочую мощность на 30 МВт.

Меж тем в Кремле сегодня заявили, что пока не готовы сообщить о сроках окончания моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины. «Мы будем вам сообщать. Пока я не готов вам сообщить о принятом решении», – так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о точном времени окончания 30-дневного моратория на удары по энергообъектам Украины. Надо отметить, что 16 апреля – это последний день действия временного запрета на удары по объектам энергетики в России и на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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