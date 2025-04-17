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Четверг, 17 апреля 2025, 13:55 мск

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Боевой дрон ВСУ пытался атаковать Запорожскую АЭС

Фото: пресс-служба ЗАЭС

Украинский беспилотник пытался атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

«Дрон ВСУ нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС около корпуса «Г», где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», – сообщается в официальном Telegram-канале станции.

В настоящее время на АЭС находятся инспекторы МАГАТЭ, которых уведомили о происшедшем. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

На ЗАЭС отметили, что киевский режим постоянно предпринимает подобные попытки, что является нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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