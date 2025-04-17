Армия России освободила поселок Преображенка в ДНР

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. ВС РФ взяли под контроль поселок Преображенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Успеновка, Красноармейск, Новоэкономическое и Миролюбовка.

Киевский режим потерял в боях за последние сутки свыше 1230 боевиков и наемников, два танка, 15 боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 23 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов, складу безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили пять управляемых авиабомб JDAM и три реактивных снаряда HIMARS, а также 204 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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