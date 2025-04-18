Российские войска за неделю с 12 по 18 апреля взяли под контроль четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, включая Валентиновку за прошедшие сутки. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ. Суммарные потери ВСУ составили порядка 10 тысяч боевиков, а также несколько около 670 единиц боевой техники, в том числе 13 танков. Также разгромлены 74 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.

В течение недели группировка войск «Север» ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поразила в Курской области личный состав и технику 15 бригад ВСУ и теробороны, а также атаковала подразделения 12 бригад и штурмового полка ВСУ на Белгородском и Харьковском направлениях. На этом направлении потери противника составили свыше 1900 боевиков, сдались в плен 64 украинских военнослужащих. Уничтожены шесть танков, 39 боевых бронемашин, 99 автомобилей, шесть пусковых установок РСЗО, включая две HIMARS, 46 орудий полевой артиллерии, два зенитных ракетных комплекса, десять складов боеприпасов и материальных средств.

В то же время подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенные пункты Калиново и Валентиновка в ДНР и нанесли поражение 20 бригадам ВСУ, в том числе полку беспилотных авиационных комплексов. За неделю на этом направлении противник потерял более 2170 боевиков, два танка, 27 боевых бронемашин. Также уничтожены 74 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Елизаветовка и Преображенка в ДНР. Также было нанесено поражение живой силе и технике 19 бригад ВСУ и нацгвардии. В зоне ответственности группировки противник понес самые большие потери – ликвидированы свыше 2680 боевиков. Кроме того, уничтожены два танка, 20 боевых бронемашин, в том числе семь бронетранспортеров М113 производства США,35 автомобилей и 34 орудия полевой артиллерии.

За неделю российскими средствами ПВО сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, 45 управляемых авиабомб JDAM и 29 реактивных снарядов

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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