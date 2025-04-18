ВСУ потеряли 225 боевиков за сутки в курском приграничье

ВС РФ продолжают разгром формирований противника на Курском направлении. За последние сутки ВСУ потеряли свыше 225 боевиков и несколько единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня», – говорится в сообщении.

Авиация, артиллерия и боевые дроны атакуют живую силу и технику врага в районах населенных пунктов Беловоды, Водолаги, Кровное, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета», – отметили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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