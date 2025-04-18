ВСУ нанесли четыре удара по объектам энергетики России

Киев продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За последние сутки зафиксированы четыре удара, которые привели к отключению электроэнергии. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В Белгородской области из-за намеренного обстрела ВСУ произошел обрыв провода в пролете опор и отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Без света остались жители в Ракитянском районе.
В Курской области в результате атаки украинского дрона из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии «Сеймская – Клюква № 2».
В Брянской области беспилотник вывел из строя комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставалась часть жителей в населенном пункте Троебортное Севского района.
В Воронежской области атака украинского БПЛА привела к повреждениям распределительного надземного стального газопровода ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в селе Подгорное.
Москва, Зоя Осколкова
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