Армия России освободили около 80% территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

«Касаемо ДНР: цифра освобождения приближается к 80%, но это весьма условный показатель», – пояснил Марочко, добавив, что ВС РФ предстоит взять крупные населенные пункты ДНР: Константиновку, Краматорск, Славянск и Дружковку.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские войска за прошедшую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР.

Донецк, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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