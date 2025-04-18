российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 апреля 2025, 18:48 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России освободила почти 80% территории ДНР

Фото Минобороны РФ

Армия России освободили около 80% территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

«Касаемо ДНР: цифра освобождения приближается к 80%, но это весьма условный показатель», – пояснил Марочко, добавив, что ВС РФ предстоит взять крупные населенные пункты ДНР: Константиновку, Краматорск, Славянск и Дружковку.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские войска за прошедшую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР.

Донецк, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Украинские дроны сбиты над двумя регионами России / США озвучили в Париже план по Украине: России остаются новые регионы и смягчаются санкции / Над Курской областью сбили два беспилотника ВСУ / Проблема – в Киеве: Кремль оценил перспективы перемирия на Украине / Украинский дрон ударил по движущейся «легковушке»: ранен житель Белгородской области / Россия и Украина провели обмен телами погибших военных / Армия России за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР / Уже на этой неделе: Трамп ждет ответа от Москвы о перемирии на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,