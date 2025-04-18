ВСУ планируют крупные теракты на Пасху

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев предупредил о возможных провокациях киевского режима накануне Пасхи. По его словам, противник попытается дискредитировать Россию.

«По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации, в частности, на территории не только Харьковской, а и Днепропетровской и Полтавской областей с целью дискредитации России», – заявил Ганчев в своем телеграм-канале.

«Учитывая всё вышеперечисленное, призываю всех отнестись к этому заявлению серьёзно и по возможности не покидать 19 и 20 апреля место проживания, а также воздержаться от посещения праздничных мероприятий и мест массового скопления людей», – добавил глава российской администрации Харьковской области.

Харьков, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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