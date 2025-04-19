Средства ПВО сбили украинские беспилотники над Курской и Белгородской областями

Сегодня ночью ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области с помощью дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

Власти атакованных регионов не сообщали о пострадавших или разрушениях. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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