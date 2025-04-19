Российские войска вернули под контроль хутор Олешня в Курской области

ВС РФ продолжают разгром противника на Курском направлении. Российским бойцам удалось вернуть под контроль хутор Олешня. Об этом сообщает Минобороны России.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области», – говорится в сообщении.
Кроме того, российская армия нанесла поражения формированиям четырех бригад и штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Горналь.
Тем временем, авиация, артиллерия и ударные дроны бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
«За сутки потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, два миномета, четыре пусковые установки РСЗО и три станции радиоэлектронной борьбы», – добавили в оборонном ведомстве.
Москва, Зоя Осколкова
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