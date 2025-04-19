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Суббота, 19 апреля 2025, 14:26 мск

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ВС РФ разбомбили полигон испытаний ОТРК «Сапсан» и прикрывающие его норвежские зенитки

Российские войска нанесли групповой удар по полигону проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Удар был нанесен высокоточным оружием наземного и морского базирования и беспилотными летательными аппаратами вчера вечером.

Целью атаки стало место проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающие его зенитные ракетные системы NASAMS производства Норвегии.

«Цели удара достигнуты. Все объекты уничтожены», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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