Россия и Украина провели обмен военнопленными

Россия и Украина обменялись военнопленными. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Россия вернула Украине 246 военнопленных ВСУ. «Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Там они получат необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также смогут связаться с родственниками.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – добавили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в процессе обмена посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты, которые оказали усилия гуманитарного характера.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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