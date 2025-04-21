«Или вы слушаете, или у вас нет шансов»: США поставили Зеленскому ультиматум по перемирию

США выдвинули Украине ультиматум по срокам заключения перемирия и ресурсной сделки. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский должен до 1 мая согласиться на выдвинутые условия прекращения огня.

«По слухам из верхушки «Слуг» (партии «Слуга народа» – прим. ред.), встреча Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате. Фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам – сделки по минералам и перемирию. Позиция США – или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов», – написал Дубинский в своем телеграм-канале.

Нардеп убежден, что Зеленского не пригласили на встречу в Париже «целенаправленно», поскольку тот «американцам неприятен, и никто не хочет выслушивать бред, который тот несет».

«За следующую неделю Зеленскому надо принять все решения, и до 1 мая согласиться на условия русских по перемирию. Одно из этих условий – его отставка», – отметил Дубинский.

Ранее сегодня газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных чиновников сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Киеву условия для завершения конфликта, включая отказ от вступления в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса США могут признать Крым российским. Эти идеи были изложены в документе, который высокопоставленные американские чиновники обсудили с украинскими и европейскими коллегами в Париже 17 апреля.

По словам анонимного представителя Госдепа США, документ содержит «список потенциальных вариантов» для обсуждения, а не ультиматум. Вашингтон ожидает ответа от Киева на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне в конце этой недели. В случае согласования позиций предложения могут направить Москве.

При этом, как пишет WSJ, США не намерены признавать контроль России над другими четырьмя новыми регионами – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Также Вашингтон, по данным источников издания, не собирается отказываться от военной поддержки Киева, не настаивает на ограничении численности украинской армии и допускает отправку европейского военного контингента на Украину, что Москва считает неприемлемым. Кроме того, в американской администрации предлагают создать нейтральную зону вокруг Запорожской АЭС под контролем США, что также могло бы способствовать урегулированию конфликта на Украине, говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США рассматривают возможность признать Крым российским в рамках мирного урегулирования украинского конфликта. При этом источники, знакомые с ситуацией, уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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