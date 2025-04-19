США готовы признать Крым частью России в рамках сделки о мире на Украине

США рассматривают возможность признать Крым российским в рамках мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников, знакомых с ситуацией, США готовы признать контроль России над полуостровом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

При этом собеседники агентства уточнили, что окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон может отказаться от своих миротворческих усилий, если прогресс не будет достигнут в ближайшее время. Глава Госдепа подчеркнул, что «есть много других действительно важных вещей, которые заслуживают такого же, если не большего, внимания».

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого урегулирования украинского кризиса. Американский лидер дал понять, что саботаж одной из сторон конфликта может привести к тому, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса, а Украина может лишиться военной помощи.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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