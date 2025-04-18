«Саботаж не пройдет…» Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп ожидает скорого урегулирования украинского кризиса. Американский лидер дал понять, что саботаж одной из сторон конфликта может привести к тому, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса, а Украина может лишиться военной помощи.

«Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому (мирному урегулированию) сильно мешать, мы просто скажем: «Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди», и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать», – сказал Трамп (цитата по РИА «Новости») в Белом доме.

Американский лидер не исключил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию украинского конфликта на увенчаются успехом.

«Я не хочу этого говорить, поскольку верю, что нам удастся добиться (разрешения конфликта)», – сказал президент США, отвечая на вопрос о том, намерен ли он прекратить оказание помощи военного характера Киеву, если США выйдут из мирных переговоров.

«Посмотрим, сможем ли мы добиться этого (мира на Украине)», – заявил Трамп, говоря о прекращении огня и урегулировании. «Я думаю, что у нас по-настоящему хорошие шансы добиться этого. И сейчас все идет к развязке», – добавил он (цитата по ТАСС).

На вопрос, не пытается ли Россия обманывать США в том, что касается украинского урегулирования, глава вашингтонской администрации ответил: «Никто ни с кем не играет». «Нет, никто со мной не играет. Я пытаюсь помочь», – сказал американский лидер.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что видит признаки скорого урегулирования украинского кризиса. «Я знаю, когда люди играют с нами, а когда нет. И мне надо видеть энтузиазм, желание прекратить это. И, думаю, я вижу такой энтузиазм. Думаю, что вижу это у обеих сторон», – отметил он.

В то же время Трамп отказался назвать конкретные сроки урегулирования. «Конкретного количества дней нет, но мы хотим сделать это быстро», – сказал президент США.

Накануне американский лидер заявил, что на текущей неделе ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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