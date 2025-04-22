Армия России выбила ВСУ из Горнальского монастыря в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» освободили от ВСУ Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области. Об этом информирует телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой «Север».

Тяжелые бои за монастырь продолжались более 10 дней. «Находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект», – отмечается в сообщении. ВСУ разместили на территории обители артиллерийские установки, оборудовали пункты управления беспилотниками. В исторических зданиях дислоцировался личный состав противника.

Об освобождения монастыря также сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

Также поступают сообщения, что российские военные начали наступление в направлении курского села Горналь с целью окружения находящейся в селе группировки ВСУ.

«В районе Горналя, учитывая его географическое положение – на высоте, наши войска начали продвижение. Мы пытаемся обойти его с двух сторон, окружить и замкнуть в котел», – рассказал ТАСС депутата Госдумы Виктор Водолацкий.

Надо отметить, что Горналь остается единственным населенным пунктом в Курской области, который пока еще контролируют ВСУ.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube