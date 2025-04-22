Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Южная группировка войск взяла под контроль поселок Сухая Балка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новооленовка, Заря, Ульяновка, Васюковка, Новая Полтавка, Северск, Часов Яр и Яблоновка.

За последние сутки потери киевского режима составили свыше 1140 боевиков и наемников, танк, 14 броневиков, 27 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, пусковые установки РСЗО «Vampire» и «Град», шесть станций РЭБ и шесть складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 99 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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