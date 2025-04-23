ВСУ потеряли свыше 170 боевиков и 15 единиц боевой техники в Курской области

Российские войска продолжают разгром формирований противника в Курской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и 15 боевых машин и артустановок. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня», – говорится в сообщении.

Авиация, артиллерия и ударные БПЛА бьют по врагу в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великие Будки, Водолаги, Камышанка, Кучеровка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты «Bradley», боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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