Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что Вашингтон выступил с «очень ясным предложением» для России и Украины относительно пути к мирному соглашению. Теперь «пришло время им сказать «да» либо Соединенным Штатам выйти из этого процесса», – добавил он, чьи слова приводит Bloomberg. По словам Вэнса, и Украина, и Россия ради завершения конфликта должны пойти на территориальные уступки – отказаться от некоторых территорий, которую каждая из них в настоящее время контролирует.

«Я думаю, сейчас настало время сделать если не финальный, то один из последних шагов, чтобы остановить кровопролитие, а именно заявить о прекращении боев, о замораживании разделительных линий близко к тем, которые есть на сегодняшний день», – сказал Вэнс журналистам в ходе поездки по Индии.

«Нынешние линии [фронта], где-то близко к ним, – это то, где вы (Россия и Украина – прим. ред.) в конечном итоге, я думаю, будете проводить новые границы после урегулирования конфликта», – сказал вице-президент США. По его словам, это будет означать, что обе стороны должны будут готовы пойти на территориальные уступки.

«Придется провести некоторые территориальные обмены», – подчеркнул Вэнс. Хотя будущие границы могут не совпадать с существующей линией фронта, каждой из сторон для урегулирования конфликта нужно «сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины», – полагает он.

Вэнс при этом заявил, что он оптимистично настроен относительно перспектив разрешения конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, стороны до сих пор вели добросовестные переговоры.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что Россию не устроит заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москве важно достичь целей СВО, которые «всем хорошо известны».

Западные СМИ сообщали, что разработанный США мирный план по Украине предполагает признание Крыма российским и сохранение за Россией только освобожденных с 2022 года территорий. Более того, пресса утверждала, что президент РФ Владимир Путин якобы предложил остановить боевые действия по линии фронта. Как информировала Financial Times, ссылаясь на источники, в Москве якобы готовы отказаться от претензий на те территории четырех присоединенных регионов, которые остаются под контролем Киева. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что сейчас в СМИ появляется очень много разных вбросов. Он призвал аккуратно относиться к таким информационным вбросам.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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