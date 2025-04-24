ВС РФ нанесли массированный удар по объектам промышленности Украины

Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям ракетно-космической и авиационной промышленности Украины и другим промышленным объектам. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Для атаки использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования и беспилотники, уточнили в ведомстве.

Удары также наносились по предприятиям машиностроительной, бронетанковой промышленности Украины, а также производствам ракетного топлива и пороха.

В Минобороны отметили, что все объекты поражены.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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