ВС РФ нанесли массированный удар по объектам промышленности Украины

Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям ракетно-космической и авиационной промышленности Украины и другим промышленным объектам. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Для атаки использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования и беспилотники, уточнили в ведомстве.
Удары также наносились по предприятиям машиностроительной, бронетанковой промышленности Украины, а также производствам ракетного топлива и пороха.
В Минобороны отметили, что все объекты поражены.
Москва, Наталья Петрова
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