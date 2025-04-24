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Четверг, 24 апреля 2025, 18:06 мск

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ВСУ стягивают большие силы наемников к границе Белгородской области

Вооруженные формирования киевского режима стягивают боевую технику и иностранных наемников в Купянский район к границе с Белгородской областью. Об этом сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

«На основании данных, полученных из оперативных источников, а также свидетельств местных жителей, зафиксирован значительный рост численности личного состава незаконных вооруженных формирований Украины в пределах населенного пункта Великий Бурлук, расположенного вблизи границы Белгородской области», – уточнил Лисняк, слова которого цитирует РИА «Новости».

Заместитель главы администрации обратил внимание, что украинские наемники и боевики занимают дома жителей харьковских сел, которые сейчас начинают возвращаться из областного центра после принудительного переселения.

Ранее ВСУ неоднократно пытались прорвать госграницу РФ в Белгородской области. Российские войска успешно пресекли возможность прорыва противника.

Харьков – Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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