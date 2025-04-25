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Пятница, 25 апреля 2025, 14:44 мск

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ВСУ потеряли 160 военнослужащих в боях на Курском направлении

Фото Минобороны России

Армия России продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За прошедшие сутки киевский режим потерял на этом направлении свыше 160 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня», – сообщили в оборонном ведомстве.

Авиация, артиллерия и боевые дроны громят врага в районах населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Запселье, Кучеровка, Локня, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Сварково, Чернацкое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО, два миномета, РЛС обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей, а также 13 пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов», – отметили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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