Российские войска взяли под контроль село Каменка в Харьковской области. Как сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции, этот населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделения группировки войск «Запад».

Также бойцы группировки поразили формирования шести бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Московка, Сеньково, Купянск Харьковской области, Новое, Ямполь и Кировск в ДНР, уничтожив свыше 240 украинских боевиков. Кроме того, разбиты восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и шесть складов боеприпасов.

Российские подразделения на других направлениях СВО улучшили положение и заняли более выгодные позиции. Бойцы группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника.

В Сумской области группировка войск «Север» нанесла поражение скоплениям живой силы и техники семи бригад ВСУ теробороны около населенных пунктов Запселье, Могрица, Юнаковка, Угроеды, Великий Прикол и Миропольское, ликвидировав до 220 боевиков.

Самые большие потери ВСУ несут в зоне действия группировки войск «Центр», которая улучшила тактическое положение и поразила силы двух восьми бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Новая Полтавка, Ульяновка, Тарасовка, Богдановка, Успеновка и Удачное в ДНР. В результате действий российских бойцов уничтожены свыше 375 боевиков ВСУ, две боевые бронемашины, два автомобиля и радиолокационная станция RADA производства Израиля.

В то же время авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ разбили склады боеприпасов подразделений ВСУ и поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах.

Российские средства ПВО в зоне спецоперации уничтожили три управляемые авиабомбы JDAM производства США и 234 украинских беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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