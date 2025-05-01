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Четверг, 1 мая 2025, 17:13 мск

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Советник Трампа: Россия и Украина «все ближе и ближе» к заключению мира

Стороны конфликта на Украине продвигаются к заключению мирного соглашения, вероятность его достижения все еще возможна. Об этом заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«Процесс движется вперед. Иногда он ускоряется, иногда замедляется… Но мы видим, что стороны все ближе и ближе к сделке», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Советник Трампа полагает, что для прекращения военного конфликта необходимо желание обеих сторон остановить бои. «Мы считаем, что возможность сделки все еще существует», – отметил он.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил в эфире Fox News, что Украина готова «уступить территории, которые Россия фактически занимает» для урегулирования конфликта, но не хочет признавать это юридически, передает ТАСС. По его словам, в Киеве понимают, что «при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях». Келлог также заявил, что США в рамках урегулирования готовы частично признать территориальные требования России. Также он отметил, что Вашингтон не отказывается от роли посредника в переговорном процессе по Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что международное признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей российскими регионами является обязательным условием для урегулирования украинского конфликта.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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