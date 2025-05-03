Армия России улучшила позиции в зоне СВО, уничтожив за сутки более 1300 боевиков ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи на нескольких направлениях специальной военной операции. По данным Минобороны, группировки войск «Запад», «Центр» и «Южная» улучшили свое положение, группировка «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Общие потери киевского режима составили более 1315 боевиков. Противник лишился танка, 10 боевых бронемашин и бронетранспортеров, 19 орудий артиллерии, 40 автомобилей, хорватской реактивной пусковой установки «Heron».

Наиболее крупные потери ВСУ понесли в зоне ответственности подразделений группировки «Центр», которые ударили по формированиям пяти бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Димитров, Новопавловка, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Березовка, Александрополь, Миролюбовка и Зверево в ДНР. В результате были уничтожены до 460 боевиков, танк AMX производства Франции, четыре боевые бронемашины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

Силы ПВО уничтожили в зоне спецоперации семь управляемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 292 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube