Российские войска за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи на нескольких направлениях специальной военной операции. По данным Минобороны, группировки войск «Запад», «Центр» и «Южная» улучшили свое положение, группировка «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Общие потери киевского режима составили более 1315 боевиков. Противник лишился танка, 10 боевых бронемашин и бронетранспортеров, 19 орудий артиллерии, 40 автомобилей, хорватской реактивной пусковой установки «Heron».
Наиболее крупные потери ВСУ понесли в зоне ответственности подразделений группировки «Центр», которые ударили по формированиям пяти бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Димитров, Новопавловка, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Березовка, Александрополь, Миролюбовка и Зверево в ДНР. В результате были уничтожены до 460 боевиков, танк AMX производства Франции, четыре боевые бронемашины, три автомобиля и артиллерийское орудие.
Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
Силы ПВО уничтожили в зоне спецоперации семь управляемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 292 вражеских беспилотников самолетного типа.
Москва, Наталья Петрова
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