Система ПВО перехватила 13 дронов в трех регионах РФ

Минувшей ночью ВСУ атаковали три российских региона с помощью боевых дронов. Средства противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников в Ростовской, Белгородской и Брянской областях.

«За период с 21.15 мск 3 мая до 05.15 мск 4 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БпЛА – над территорией Ростовской области, по одному БпЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей», – сообщили в Министерстве обороны.

По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, средства ПВО отразили воздушную атаку врага в Каменске-Шахтинском. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – отметил глава региона.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что в результате атаки никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube