Российские войска в течение суток нанесли удары по украинскому авиазаводу, военному аэродрому, а также складам боеприпасов ВСУ. Как сообщается в сводке о ходе специальной военной операции, военные объекты Украины были атакованы авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

«Поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – говорится в сообщении.

В то же время российские силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы JDAM, четыре реактивных снаряда системы HIMARS и 123 беспилотника самолетного типа ВСУ.

Вместе с тем три группировки ВС РФ в зоне СВО – «Запад», «Южная» и «Центр» – улучшили свое положение, а подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны украинской армии. За сутки противник потерял свыше 1395 боевиков. Уничтожены четыре танка, 10 боевых бронемашин, 20 орудий артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, 28 автомобилей, четыре станции РЭБ. Также разбиты пять складов боеприпасов.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки «Центр», подразделения которой нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Новопавловка, Новосергеевка и Гродовка в ДНР. Потери киевского режима составили до 465 боевиков, танк, четыре боевые бронемашины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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