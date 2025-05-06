На стороне ВСУ воюет почти 10 тысяч иностранных наемников

В боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины принимает участие порядка 10 тысяч иностранных наемников. Об этом председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

«К настоящему времени установлено, что на стороне ВСУ в боевых действиях принимают участие не менее 9,9 тысяч наемников. В отношении 902 таких лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Наибольшее количество наемников из Грузии, Великобритании, США, иных европейских стран и стран Латинской Америки», – уточнил глава СК в интервью «Российской газете».

По его словам, сейчас по делам, расследованным СК, вынесено 406 обвинительных приговоров в отношении 545 украинских военнослужащих и наемников.

Бастрыкин подчеркнул, что речь идет бесчеловечных преступлениях, в том числе в отношении мирного населения.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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