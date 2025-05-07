Система ПВО за сутки перехватила свыше 500 украинских беспилотников

Российские средства противоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 524 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Кроме того, система ПВО перехватила пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиабомб JDAM и два реактивных снаряда системы HIMARS производства США.

ВСУ усилили беспилотные атаки на российские регионы, в том числе на Московский регион, в преддверии празднования Дня Победы 9 мая.

Вместе с тем Минобороны сообщило о поражении объектов инфраструктуры военных аэродромов Украины, складов хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, мест подготовки к запуску беспилотников. Также были нанесены удары по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Атаки по военным целям Украины осуществляли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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