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Киев сорвал объявленное Москвой перемирие – заявление Минобороны РФ

Формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, несмотря на режим перемирия, который был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что противник предпринял четыре попытки прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях, а также 15 атак и одну разведка боем в районах населенных пунктов Новоегоровка в Луганской народной республике, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое в Донецкой народной республике.

В Минобороны РФ подчеркнули, что по всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

«Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня», – констатировало ведомство.

В этих условиях Вооруженные силы РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима, отметили в Минобороны России.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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