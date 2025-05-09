российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 мая 2025, 14:15 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

До начала перемирия ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине

До начала действия перемирия с 3 по 8 мая Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Киев сорвал объявленное Москвой перемирие – заявление Минобороны РФ / Украинский беспилотник ударил по зданию правительства Белгородской области / Женщина погибла в результате обстрела ВСУ Херсонской области / Российская армия освободила Троицкое в ДНР / Минобороны: Украина не остановила боевые действия после начала перемирия / После атаки дрона ранена жительница Белгородской области / Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР / Киев хочет отправить в ВСУ до трети заключенных

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,