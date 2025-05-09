До начала перемирия ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине

До начала действия перемирия с 3 по 8 мая Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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