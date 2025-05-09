Итоги недели СВО: в ДНР освобождены три поселка

В минувшую неделю российские войска продвинулись в зоне специальной военной операции и освободили три поселка в Донецкой народной республике (ДНР). Как отмечается в сводке Министерства обороны РФ, потери противника составили порядка 9,5 тысячи боевиков.

В частности, в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Липовое в ДНР. На этом направлении противник потерял свыше 1495 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 62 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 производства стран НАТО. Уничтожены также восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 14 складов боеприпасов.

Вместе с тем в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Лысовка и Троицкое в ДНР. Здесь потери противника составили до 3015 военнослужащих, семь танков, включая два АМХ производства Франции, 22 боевые бронированные машины, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. При этом уничтожены 44 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых британских ракет воздушного базирования «Storm Shadow», девять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 1615 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 23 безэкипажных катера.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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