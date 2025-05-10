За прошедшие сутки в режиме прекращения огня российские войска отразили несколько атак вооруженных формирований Украины, а также нанесли поражение подразделениям ВСУ, которые открывали стрельбу. Как говорится в сводке Министерства обороны России, противник потерял в общей сложности почти 800 военнослужащих.

В частности, подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, около Бессаловки и Павловки в Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Вместе с тем группировка войск «Запад» отразили атаку противника в районе населенного пункта Липовое в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, реактивную систему залпового огня «Град» и артиллерийское орудие производства НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Кракен» и склад боеприпасов.

«Южная» группировка отразила атаку противника вблизи Валентиновки в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 110 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

В то же время подразделения группировки «Центр» отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Котляровка, Новосергеевка и Алексеевка в ДНР. Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Войска группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, нарушавших режим прекращения огня, около Богатыря, Зеленого Поля и Новополя в ДНР. Потери противника составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, не соблюдавшим режим прекращения огня, в районах населенных пунктов Новоданиловка в Запорожской области и Понятовка в Херсонской области. Уничтожены более 20 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

В Минобороны России подчеркнули, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ удары не наносились. Между тем, за сутки средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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