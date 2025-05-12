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Понедельник, 12 мая 2025, 09:32 мск

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Ракетным ударом уничтожен HIMARS, атаковавший курский Рыльск

Архив, фото Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS, которая вечером 11 мая нанесла удар по городу Рыльску Курской области. В результате атаки пострадали три мирных жителя, также была разрушена гостиница, сообщал врио главы региона Александр Хинштейн.

«Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, который нанес преступный удар по городу Рыльск в Курской области», – сообщает телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Отмечается, что разведчики обнаружили HIMARS в районе села Нагорновка Белопольского района Сумской области после того, как разведывательный дрон зафиксировал попали пуски ракет по Рыльску. Сразу же после украинский комплекс был уничтожен ракетным ударом.

Хинштейн сообщал, что в результате удара HIMARS была серьезно повреждена гостиница на въезде в Рыльск: на первом этаже располагалась автомойка, на втором – гостиничные номера. Три человека – двое мужчин и женщина – получили ранения, все они госпитализированы.Состояние мужчин оценивается как тяжелое, у них серьезные осколочные ранения головы, рук и переломы.

«От взрывной волны повреждения также получили две машины и два частных дома: выбиты окна, повреждена крыша, гараж. Еще три автомобиля посечены осколками», – написал врио главы региона в своем телеграм-канале

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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