Политологи: Путин в Стамбул не поедет

Президенту России Владимиру Путину нет смысла прямо сейчас соглашаться на переговоры с Зеленским, так как Москва заинтересована в установлении прочного мира, а не временного перемирия. Очевидно, что вторая сторона пока к этому не готова, считают политологи.

Так, политолог Андрей Перла подчеркивает: «Почему неприемлемо предложение «сначала перемирие, потом переговоры»? Не только потому, что оно подано в форме ультиматума. Главное, что в этом случае переговоры о мире обречены на провал. У противника нет желания договариваться. Ничего не произойдет, фронт просто застынет на какое-то время, запад будет готовиться к нападению на нас, мы – к отражению нападения. Это не мир, это отложенная война. России такое не нужно.

Почему Зеленский кривляется в ответ на предложение начать переговоры о мире? (Встреча президента России с международным клоуном, очевидно, не может состояться). Потому что цель состоит как раз в том, чтобы в интересах Европы сорвать переговоры. Европа хочет продолжать воевать с Россией. Временное перемирие для этого очень выгодно. А мирные соглашения означают поражение Европы. В глазах самой Европы, только это ей и важно.

В чем выход из ситуации? Только в том, чтобы нанести европейцам решающее поражение. И на земле, и на фронтах информационной войны. И принудить к миру на условиях, продиктованных Россией. Условия эти известны.

Как нанести такое поражение? Быстрый и рискованный способ с самого начала войны предлагал Караганов. Медленный и верный используется сейчас. Фронт медленно движется на запад», – пишет эксперт в своем телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе».

Политолог Павел Данилин в своем канале «Что-то знаю» напоминает: Владимир Путин доказал, что о мире, действительно, думает только Россия – тут и Стамбульские переговоры в 2022 году, и три перемирия в согласии с Трампом, и фактура о постоянных нарушениях перемирия Зеленским (как энергетического, так и перемирия на День Победы). И как результат – Путин предложил провести переговоры в Стамбуле снова.

«Судя по истерически радостной реакции Трампа, он был очень доволен данным предложением Путина – ведь тот отнесся к американцу со всем уважением (чего очевидно не делают ни бандеровские выкормыши, ни их европейские хозяева) и тут же потребовал от Украины пойти на переговоры, чуть ли тоже не в ультимативном характере.

Зеленский, понимая, что его загоняют в угол, решил сыграть под дурачка, заявив, что лично будет ждать Путина в четверг в Стамбуле. Это глупо – Путин в Стамбул не поедет, пока не будут договорены все аспекты мира, а также пока с той стороны не будет легитимного представителя власти, с которым можно будет окончательно договариваться. Но, конечно, Зеленский, чуток отыграл в падении – как в анекдоте про падающего с небоскреба на Уолл-стрит миллионера. Впрочем, всем понятно, что этот взбрык – лишь детский лепет на фоне серьезного дипломатического поражения (очередного) Украины. И на фоне красивой и убедительной дипломатической победы Путина».

Сергей Марков, автор телеграм-канала «Логика Маркова», отмечает, что «Зеленский лично полетит в Стамбул. Но по-плохому»: «Зеленский пытается навязать свою волю Путину. Сейчас после окрика Трампа Зеленский резко согласен на переговоры в Стамбуле. И заявил, что он лично 15 мая приедет в Стамбул для встречи с Путиным.

Хм. Но очевидно же, что Путин в этом цирке участвовать не будет. Путин пошлет делегацию на переговоры. А встреча Путина и Зеленского теоретически возможна. Но должна быть хорошо подготовлена. Зеленскому придется смириться с волей Путина».

Напомним, накануне Украина переформулировала свой ответ на предложение начать переговорный процесс с Россией после того, как Дональд Трамп призвал Киев немедленно приступить к урегулированию конфликта. Владимир Зеленский в своих соцсетях оставил следующее сообщение: «Мы ждем завтра прекращения огня – полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И ждем Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут». Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую сторону, там ничего не знают о планах Зеленского лететь в Стамбул и, соответственно, его там не ждут.

Стамбул, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube