Зеленский сообщил, что будет ждать прекращения огня и Путина в Стамбуле

Украина переформулировала свой ответ на предложение начать переговорный процесс с Россией после того, как Дональд Трамп призвал Киев немедленно приступить к урегулированию конфликта.

Владимир Зеленский в своих соцсетях оставил следующее сообщение: «Мы ждем завтра прекращения огня – полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую сторону, там не в курсе планов Зеленского лететь в Стамбул и, соответственно, его там не ждут.

Непонятно также, что делать с самозапретом вести переговоры с Москвой, который Зеленский ввел осенью 2022 года. Данный указ до сих пор действует, соотвественно, все заявления Зеленского вызывают большие вопросы.

Напомним, Владимир Путин на брифинге для СМИ предложил возобновить переговоры с Киевом немедленно и без иных условий – по договоренности с Турцией это должно случиться 15 мая в Стамбуле.

Киев в ответ на предложение Москвы потребовал для начала остановить все боевые действия на 30 дней.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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