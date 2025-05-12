ВС РФ освободили Котляровку в ДНР и подошли к границе Днепропетровской области

Российские войска взяли под контроль поселок Котляровка на западе Донецкой народной республики. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. Населенный пункт расположен в Покровском районе, примерно в 2 км от границы с Днепропетровской областью.

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделения группировки также поразили формирования 11 бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка в ДНР. Противник потерял свыше 440 боевиков, три боевые бронемашины, 14 автомобилей и два орудия артиллерии.

Группировка войск «Запад» в зоне спецоперации за прошедшие сутки улучшила тактическое положение, «Южная» группировка заняла более выгодные позиции, а группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника.

Общие потери ВСУ на всех направлениях СВО составили свыше 1285 боевиков. Уничтожены два танка, 11 боевых бронемашин, 57 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, 25 артиллерийских орудий, семь станций РЭБ. Также разгромлены шесть складов боеприпасов.

В то же время авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, цеху по сборке снарядов, складам хранения боеприпасов и беспилотников, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах.

Российские силы ПВО сбили в зоне спецоперации девять управляемых авиабомб JDAM и два реактивных снаряда HIMARS, а также 135 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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