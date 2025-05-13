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Вторник, 13 мая 2025, 14:50 мск

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Армия России освободила Миролюбовку в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российская армия установила контроль над селом Миролюбовка в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Миролюбовка находится в 20 км к востоку от Красноармейска (украинское название – Покровск).

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Миролюбовка Донецкой народной республики», – сказано в сообщении.

Бойцы группировки также нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии около Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новооленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки в ДНР. Потери противника составили свыше 470 боевиков, семь боевых бронемашин, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли в общей сложности свыше 1375 боевиков, четыре танка, 17 боевых бронемашин, 65 автомобилей, 17 орудий артиллерии, 6 станций РЭБ. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах.

Силами ПВО в зоне спецоперации сбиты восемь управляемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд системы HIMARS, а также 74 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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