Большинство участников операции «Поток» в Судже вернулись в строй

В строй вернулись большинство бойцов, участвовавших в операции «Поток», которая стала ключевой в освобождении Суджи в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Напомним, во время операции «Поток», проведенной в начале марта, российские бойцы прошли под землей по газопроводу около 15 км, зайдя в тыл ВСУ в Судже и застав противника врасплох – с этого началось освобождение территории от украинских захватчиков.

«Большая часть бойцов, которые непосредственно принимали участие в операции «Поток», они уже вернулись в строй. Часть из них, к сожалению, до сих пор остается в госпиталях, потому что они получили очень специфическое отравление организма», – рассказал Алаудинов.

Воины около шести суток находились в трубе, в которой ранее был газ, что спровоцировало отравления разной степени тяжести.

Ранее Алаудинов назвал историческим «бросок через трубу» в Судже и заявил, что эта операция войдет в учебники по истории.

Курск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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