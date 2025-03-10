Войдет в учебники по истории России: Алаудинов назвал историческим «бросок через трубу» в Судже

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов прокомментировал операцию по заходу российских штурмовиков в город Суджа Курской области по пустой подземной трубе магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», по которой российский газ поставлялся через Украину в Европу. Генерал назвал «бросок через трубу» исторической операцией, заявив, что она войдет в учебники по истории.

«Подготовка бойцов спецназа «Ахмат» МО РФ к исторической операции «бросок через трубу», – написал Алаудинов в своем телеграм-канале, комментируя прикрепленное к посту видео, на котором запечатлен его разговор с бойцами перед операцией с использованием газовой трубы для штурма Суджи.

«На днях нас ждет очень серьезная операция. Она призвана полностью переломить ход боя. Когда мы выполним задачу, полностью поменяется ход этого конфликта», – сказал генерал штурмовикам. Алаудинов попросил бойцов максимально подготовиться, ориентируясь на выполнение задачи в течение пяти суток.

8 марта штурмовики зашли по трубе в тыл украинской группировки в промзоне на окраине Суджи. По информации военкоров, в дерзком рейде участвовали подразделения спецназа «Ахмат» (группа «Аида»), бригад «Ветераны» и «Восток», 30-го мотострелкового полка, 11-й бригады ВДВ.

По словам Алаудинова, штурмовая группа «Аида» и связисты группы «Тимсо» выполнили поставленные задачи «на высочайшем уровне – профессионально и эффективно».

«Уникальная операция по многокилометровому подземному заходу в Суджу, в тыл противника, войдет не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России как событие, блестяще продемонстрировавшее бесстрашный дух и гранитную решительность российских бойцов и положившее начало перелому в пользу России хода всей специальной военной операции!» – написал командир «Ахмата» в тг-канале.

Накануне врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что для прорыва оборонительных позиций ВСУ в Суджанском районе Курской области российские бойцы воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу. Это позволило штурмовикам ВС РФ миновать вражеские дроны, мины и технику, отметил он.

По словам Хинштейна, военнослужащим нужно было «идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров». При этом существовал риск отравления, понадобились средства защиты, добавил он, отметив, что «подобный ход наши бойцы использовали в Авдеевке».

Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что российские военные вернули контроль над четырьмя населенными пунктами Суджанского района Курской области – над селами Лебедевка, Малая Локня и Черкасское Поречное, а также над хутором Косица.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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